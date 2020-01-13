Трамп знову поскаржився на «українське втручання» у вибори в США



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Дональд Трамп не розуміє, «чому повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо не робив нічого поганого»

Глава Білого дому вкотре запевнив, що не чинив тиску на президента України Зеленського і не шантажував його військовою допомогою

Президент США Дональд Трамп в черговий раз розкритикував демократів, які ініціювали процедуру імпічменту, назвав висунуті йому звинувачення безпідставними, а також згадав про «українське втручання» у вибори в США.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Палата представників США розслідує походження скарги інформатора в українській справі. Генеральний інспектор Розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон зіткнувся із серйозними питаннями. Демократи, знаючи, що генеральний інспектор - головна проблема, не опублікували його свідчення», - зазначив він.

«Це виглядає так само, як все, що ми вже бачили, від російського втручання до українського втручання, яке стало обманом з імпічментом. Потрібно отримати відповіді генерального інспектора до п'ятниці, тому що це той хлопець, який підпалив запал. Так що, якщо він хоче очистити своє ім'я, нехай доведе, що його офіс некомпетентний. Генеральному інспектору не були потрібні докази», - вважає Трамп.

Президент США знову запевнив, що не чинив тиску на президента України Володимира Зеленського і не шантажував його військовою допомогою, яку схвалив Конгрес, додає dt.ua.

«Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого? Читайте стенограму», - зазначив Трамп.

Він висловив упевненість, що процес будується не на доказах, а на обмані, і є «відчайдушним полюванням на відьом».

Як відомо, Палата представників Конгресу США планує цього тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.