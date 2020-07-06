Греція з понеділка закриває кордон для громадян Сербії



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Громадяни Сербії, які зараз знаходяться в Греції, можуть залишатися в країні стільки, скільки планували

Заборона на в'їзд почне діяти з 06:00 понеділка, 6 липня

Греція з понеділка закриває кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомив міністр торгівлі, туризму та телекомунікацій Сербії Расим Ляич, пише сербське видання N1info.

За словами урядовця, заборона на в'їзд почне діяти з 06:00 понеділка, 6 липня. Греція прийняла це рішення через епідеміологічну ситуацію у Сербії та велику кількість позитивних тестів у туристів з Сербії.

У той же час, громадяни Сербії, які зараз знаходяться в Греції, можуть залишатися в країні стільки, скільки планували.

Протягом останнього тижня в Сербії стрімко зросла кількість нових випадків коронавірусу. 27 червня добовий приріст хворих на вперше з кінця квітня перевищив 200, а 2 липня зареєстрували 359 нових випадків – рекорд з середини квітня.

В Греції за останній тиждень максимальний добовий приріст нових хворих становив 28 осіб.

Як відомо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції

Нагадаємо, через інцидент із затримання українців у Греції консульство звернулось до громадян з роз'ясненням.

Пізніше у МЗС України повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул.

Також посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції.