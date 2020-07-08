  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Сербії повторно запроваджують комендантську годину

    • Розсилка
    У Сербії повторно запроваджують комендантську годину - У Сербії повторно запроваджують комендантську годину
    У Сербії повторно запроваджують комендантську годину

    Від 7 липня в громадських місцях заборонені зустрічі більш як 5 осіб

    У Сербії від 10 липня запровадять комендантську годину до 13 липня, заявив президент Сербії Александар Вучич. У країні впродовж минулої доби на Covid-19-19 захворіло 300 людей, померли 13.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Від 7 липня в громадських місцях заборонені зустрічі більш як 5 осіб.

    Президент Вучич у надзвичайному зверненні до громадян заявив, що наразі госпіталізовані 4 тисячі хворих, із яких 120 перебувають у дуже тяжкому стані. Серед хворих є 300 студентів у столиці, також діти в 12 дитячих садочках.

    За словами Вучича, найближчим часом відкриють Covid-19-лікарні в Белграді й Крушевці, що на півдні країни, планують купити з-за кордону 10 так званих модульних лікарень.

    Уряд Сербії, заявив президент, ухвалив рішення про обовʼязкове вакцинування проти грипу всіх лікарів й працівників медичних закладів, дітей віку від 3 до 12 років, а також усіх громадян, які мають хронічні захворювання.

    Епідеміологи стверджують, що до нового спалаху коронавірусної інфекції призвело послаблення карантинних заходів, зокрема, масові весілля, святкування в нічних клубах, проведення парламентських виборів 21 червня без відповідного захисту громадян тощо.

    Внаслідок нового спалаху коронавірусної інфпекції Греція закрила кордон для громадян Сербії. Виявилося, що 7 липня половину заражених у країні становили сербські туристи.

    діти весілля президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ