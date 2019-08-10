Сестер Хадід пограбували на відпочинку в Греції



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Джіджі і Белла Хадід / Фото: Сплетник

До крадіжки причетний хтось із обслуговуючого персоналу апартаментів – Белла

Поки дівчата відпочивали на пляжі, в їх апартаменти проникли злодії. Зловмисники винесли дизайнерський одяг, сонцезахисні окуляри, сумочки, коштовності.

Супермодель Джіджі Хадід і її сестру Беллу обікрали у Греції. Знаменитості відпочивали на острові Міконос, де і стався неприємний інцидент, повідомляє видання TMZ.

За інформацією західних ЗМІ, дівчата зняли віллу, в якій встигли провести кілька днів із друзями. Так, поки селебріті були на пляжі, невідомі перевернули всі їхні речі догори дном і винесли дизайнерський одяг, сонцезахисні окуляри, сумочки, коштовності.

24-річна Джіджі і 23-річна Белла підозрюють, що до крадіжки причетний хтось із обслуговуючого персоналу апартаментів.

«Не дозволяйте Instagram вас обдурити. Нас пограбували. Ніколи більше сюди не повернуся. І нікому не раджу. Витратьте свої гроші краще в іншому місці», – написали сестри Хадід на своїх сторінках у соціальних мережах.