У «Кварталі» знайшли коміка, який пародіюватиме Зеленського



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У «Кварталі» кажуть, що все стане відомо на концерті 13 серпня

Президента пародіюватиме колишній учасник дуету «Брати Шумахери» Юрій Великий

Студія «Квартал 95» знайшла коміка, який пародіюватиме президента Володимира Зеленського.

Колишній учасник дуету «Брати Шумахери» Юрій Великий оприлюднив у своєму Instagram відео з гримерки, де він пародіює теперішнього президента.

«Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті «Вечірнього Кварталу» 13 серпня», - кажуть у «Кварталі».

Нагадаємо, у день другого туру виборів президента стало відомо, що студія «Квартал 95» вже написала концерт без Зеленського.

Водночас не було відомо, хто саме займе місце Зеленського.

Повідомлялося, що у студії «Квартал 95» не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.