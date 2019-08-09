Третья свадьба Павла Зиброва: где и с кем отгуляет юбилей Народный артист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров решил в третий раз пойти под венец. Интересно, что избранницей популярного артиста стала его законная жена Марина

Так оригинально влюбленные решили отпраздновать 25-летие в браке. Но вместо обычных праздничных посиделок, Павел и его жена устроят пышную свадьбу прямо в 60-летний юбилей Марины.

«Сейчас готовимся к этой свадьбе. Кстати, наша дочь будет вести церемонию», - рассказала в одном из интервью Марина Зиброва.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

22-летняя Диана уже готовит программу важного для родителей события. Гулять свадьбу семья Зибровых будет 25-го августа в элитном ресторане в Конча-Заспе.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото:instagram.com/pavlo_zibrov

Свадебное платье невеста уже выбрала. Предпочтение отдала итальянскому производителю. А вот с дружками еще определяется.

«Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей», - поделилась Зиброва.

Павел Зибров с женой Фото:instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров волнуется больше не за организацию, потому что доверяет своим женщинам, а из-за другого.

«Ты согласна выйти за меня замуж...? И я боюсь того, что она ответит», - признается певец.

Джерело: rbc.ua