Ще дві країни закликали своїх громадян негайно покинути Росію

Румунія та Латвія закликають не відвідувати Росію

Румунія рекомендує своїм громадянам залишити територію Росії та утриматися від необов'язкових поїздок до РФ. Про це йдеться у повідомленні на сайті румунського МЗС.

Також закликав громадян своєї країни не відвідувати Росію глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. А тих, хто зараз перебуває в РФ просять залишити її якнайшвидше.

До цього, у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії. МЗС країни ухвалило таке рішення у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою.

Вслід за Польщею виїхати з РФ своїх громадян закликали США.

27 вересня болгарське міністерство закордонних справ закликало громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути.