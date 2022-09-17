Кім рекомендував виїхати миколаївцям, які не працюють і не допомагають армії

Кім закликав залишити Миколаївську область тим, хто не має роботи та не допомагає армії

Голова Миколаївської ОДА закликав працювати разом і допомагати перемагати солдатам

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що громадянам, які проживають у Миколаєві і не працюють та не допомагають Збройним силам України, варто евакуюватися. Про це Кім заявив в інтерв'ю фінському виданню Ilta-Sanomat в інтерв'ю.

Ішлося про це у зв'язку з браком питної води в обстрілюваному російськими окупантами місті.

Ilta-Sanomat продемонструвало фото черги по воду в Миколаєві, водогін якого було зруйновано внаслідок обстрілів у квітні.

фото: Antti HÄMÄLÄINEN/IS

«Моя рекомендація, щоб всі, хто має роботу і може допомогти військовим, працювали разом і допомагали солдатам перемагати. Якщо немає роботи, то треба покинути район», – заявив Кім.

Він також додав, що населення міста твердо стоїть на боці України, незважаючи на те, що деякі громадяни спілкуються російською.

Як повідомлялося, уночі 17 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про запуски ракет з Каховського району у бік Миколаєва.