Болгарія звернулася до своїх громадян, які живуть у Росії

Болгар попередили про небезпеку, якщо вони вирушать у Росію

Громадянам, які зараз на території РФ, відомство порекомендувало виїхати

Болгарське міністерство закордонних справ закликає громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути. Про це йдеться в заяві МЗС, пише Darik News.

«Радимо болгарським громадянам, які залишаться на території РФ, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, уважно відстежувати розвиток ситуації», – радять дипломати.

Крім того, МЗС Болгарії нагадало контактні телефони посольства в Москві і генерального консульства в Санкт-Петербурзі, куди громадяни країни можуть звернутися по допомогу.

Нагадаємо, Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів. Про це повідомив міністр туризму країни Ілін Дімітров.

До слова, 31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.



