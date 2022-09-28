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США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії
фото з відкритих джерел

У посольстві США наголосили, що слід виїхати поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок

Посольство США в Росії закликало своїх громадян негайно залишити територію РФ. Про це повідомляє пресслужба посольства.

«Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок», – йдеться в повідомленні.

В посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки свого вторгнення в Україну.

Також дипломати додали, що Росія може відмовитися визнавати громадянство США в осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду та призвати на військову службу.

«Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими», – наголосили в посольстві.

Нагадаємо, розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії. Також повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

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Теги: росія США путін посольство громадянство

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