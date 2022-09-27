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МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам виїхати з Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам виїхати з Росії
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити територію Росії
фото із відкритих джерел

Наразі в Росії можливості надання прямої консульської допомоги польським громадянам дуже обмежені

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.

«Громадянам Польської Республіки, які перебувають на території Російської Федерації, рекомендується залишити її територію», – йдеться у повідомленні.

МЗС країни ухвалило таке рішення у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою. 

«Звертаємо вашу увагу на припинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією та дуже обмежені можливості поїздок до/з Польщі, відсутність або вкрай обмежений доступ до коштів, розміщених у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток), а також дії місцевих служб, такі як довільні затримання, обшуки мобільних телефонів та потенційна неможливість виїзду з Росії у разі подвійного громадянства», – зауважили МЗС країни.

Також зазначається, що через значне скорочення чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії можливості надання прямої консульської допомоги польським громадянам дуже обмежені.

«У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво утрудненою або навіть неможливою», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, 27 вересня болгарське міністерство закордонних справ закликало громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути.

Теги: росія Польща

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