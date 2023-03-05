Щоб загинути з користю: російський психіатр порадив пацієнту взяти участь у війні проти України

Психіатр відправив чоловіка з суїцидальними настроями «наближати перемогу»

У Москві відомий психіатр порадив чоловіку, в якого були суїцидальні думки, піти на війну проти України та «померти з користю, наблизивши перемогу». Про це пише телеграм-канал Baza.

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Житель Москви звернувся до психіатра з 15-річним досвідом роботи Павла Бесчастнова. Чоловік бідкався, що через «безглузді смерті» у світі у нього розвинулися депресія та суїцидальні думки.

Психіатр же порадив росіянину «не ставати безглуздим трупом», а померти «з користю» на війні проти України, наблизивши перемогу російських терористів.

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Москвич опублікував переписку з психіатром у Мережі. Бесчастнов же почав виправдовуватися, мовляв, порадив чоловіку просто «почати більше заробляти».

Нагадаємо, раніше відомий російський психолог Сатья Дас під час своєї лекції у Великому Новгороді вдарив жінку сумкою по голові. Інцидент зняли очевидці.