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Щоб загинути з користю: російський психіатр порадив пацієнту взяти участь у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Щоб загинути з користю: російський психіатр порадив пацієнту взяти участь у війні проти України
Павло Бесчастнов порадив пацієнту йти воювати
фото з відкритих джерел

Психіатр відправив чоловіка з суїцидальними настроями «наближати перемогу»

У Москві відомий психіатр порадив чоловіку, в якого були суїцидальні думки, піти на війну проти України та «померти з користю, наблизивши перемогу». Про це пише телеграм-канал Baza.

Житель Москви звернувся до психіатра з 15-річним досвідом роботи Павла Бесчастнова. Чоловік бідкався, що через «безглузді смерті» у світі у нього розвинулися депресія та суїцидальні думки.

Щоб загинути з користю: російський психіатр порадив пацієнту взяти участь у війні проти України фото 1

Психіатр же порадив росіянину «не ставати безглуздим трупом», а померти «з користю» на війні проти України, наблизивши перемогу російських терористів.

Москвич опублікував переписку з психіатром у Мережі. Бесчастнов же почав виправдовуватися, мовляв, порадив чоловіку просто «почати більше заробляти».

Нагадаємо, раніше відомий російський психолог Сатья Дас під час своєї лекції у Великому Новгороді вдарив жінку сумкою по голові. Інцидент зняли очевидці.

Теги: чоловік

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