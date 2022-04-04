«Ми йому допомагаємо». Психіатр пояснила, чому небезпечно ненавидіти Путіна

Сильні негативні почуття до президента РФ зараз затримують еволюцію українців

Чим більше мільйонів наших співвітчизників зараз концентруються на всепоглинаючій ненависті до президента держави-агресора Володимира Путіна, тим тяжче згодом буде повертатися до повноцінного повсякденного життя. Про це лікар-психіатр, психотерапевт Тіна Берадзе розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Лікар-психіатр упевнена, що Путін заважає нам зараз еволюціонувати та втягує нас у свій абсурд. Вона переконана: якщо ми концентруємося на своїй ненависті до нього, то йому допомагаємо.

«Цей негідник порушив еволюційний процес. Це означає, що ми маємо вижити й поставити на ноги своїх дітей. Ми ж не повинні втягуватися у цей процес – навпаки, попри все, ми маємо еволюціонувати», – сказала Берадзе.

За словами психотерапевта, почуття ненависті є абсолютно нормальним. Але українці зараз мають не дозволити цій ненависті повністю себе поглинути. Потрібно усвідомити це руйнівне почуття, назвати його словами, але не концентруватися на руйнівних емоціях. Відтак є сенс тимчасово обмежити знайомство із актуальними новинами, щоб перезавантажити психіку.

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