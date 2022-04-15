Путін навіжений. Чому мовчать російські психіатри?

Росіянам вже час долати власні страхи

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И мне было страшно.

Грустно, даже тоскливо опускаться в своё собственное прошлое. Так было, в 70-ые годы прошлого века я был одним из тех, кто аргументировал исключение советского психиатрического сообщества из Всемирной Психиатрической Ассоциации. 12 долгих лет профессиональное достоинство боролось с очевидным злом. Добро победило – СССР исключили. За явные, доказанные злоупотребления психиатрией в политических целях.

Давно нет Советского Союза. Тоталитарная империя распалась. Её грехи унаследовала авторитарная Россия. Где по-прежнему мыслящая интеллигенция говорит шёпотом. Как в СССР. Где в голове у царствующего диктатора созрело решение вернуть Украину в советское прошлое. Такова его концепция будущего Европы.

Раньше он, Путин, пытался пугать протестующих психиатрическими диагнозами. Но он не Брежнев, тот скрывал свою тоталитарную сущность. Этот – откровенный убийца с архаичными политическими убеждениями. Он не боится огласки своих преступлений. Не боится реакции Запада. Он его, Запад, горячо ненавидит. Как и нас, свободную Украину. Он, видите ли, в нас разочарован. Поэтому – агрессивен, мстит за наше нежелание понять и принять его дикие псевдоисторические концепции.

Страшно мстит. Разрушая жилые дома, школы, университеты, больницы. В том числе психиатрические больницы и интернаты. Хотя в его стране, России, всё ещё существует интеллигенция. Кто-то пытается заявлять о своём несогласии вслух. Большинство заявляет о своём несогласии на кухнях. Как в СССР.

Ему, Путину, не жаль никого. Ни своих, ни нас, украинцев. Тем более таких, которых прежде называли умалишенными. Его предшественник и учитель по жизни Адольф Гитлер, их уничтожал, применяя различные способы так называемой эвтаназии. Этот – до таких мелочей не опускается, он пытается уничтожить всю Украину, со всеми её жителями. Не прячется за эвфемизмами.

Мои коллеги в России молчат. Им страшно. Они смертельно боятся своего диктатора. Поэтому молчат. Зная, что из-за российской агрессии в Украине умирают от ран, голода, холода и отсутствия медикаментов тысячи психически больных людей.

Мы, украинские психиатры, всего лишь врачи. Когда-то выбравшие свою профессию совсем не ради материальных благ. Мы небогаты, как и наши пациенты, их семьи. Мы не умеем стрелять. Единственное наше оружие, единственная наша возможность противостоять злу – слово. Именно поэтому мы обратились к президенту Всемирной Психиатрической Ассоциации с требованием исключить Россию из этой Ассоциации.

Потому что наши российские коллеги – молчат.

Понимаю, им очень страшно. Мне также было очень страшно в 1971 году, когда я, совсем молодой украинский психиатр (мне было тогда 25 лет) выступил против практики психиатрических злоупотреблений КГБ и так называемой московской психиатрической элиты. Мне казалось противоестественным использовать мою профессию в качестве наказания.

Джерело: блог Семена Глузмана

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