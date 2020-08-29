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    У світі

    Шушкевич закликав поміняти прапор Білорусі

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    Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної&nbsp;Білорусі - Шушкевич закликав поміняти прапор Білорусі
    Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної Білорусі

    Нинішній державний прапор Білорусі Шушкевич назвав надгробним вінком з орнаментом

    Колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич закликав поміняти прапор країни на біло-червоно-білий. Про це він заявив в розмові з Telegram-каналом «Підйом».

    Шушкевич пояснив, що під біло-червоно-білим прапором білоруси воювали ще в XVI столітті, в ході битви під Оршею. «Це наш національний прапор. Він був затверджений в 18-му році, коли була утворена Білоруська національна республіка (Шушкевич мав на увазі проголошену в 1918 році Білоруську народну республіку)», – додав політик.

    Нинішній державний прапор Білорусі він назвав надгробним вінком з орнаментом. «Це вигадки людей, які про геральдику жодного уявлення не мають, а мають освіту рівня лукашенківського, трієчники пропащі і в історії, і в усіх інших науках», – підкреслив Шушкевич.

    Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної Білорусі, зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка. З початком російської агресії проти України він гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і підтримував український народ. Шушкевич займав пост голови Верховної ради Білорусі з 1991 по 1994 рік.

    Раніше колишній голова Верховної ради Білорусі закликав позбавити російську мову статусу державної в республіці, оскільки, на його думку, офіційна мова в країні має бути одна.

    Білорусь мова прапор
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