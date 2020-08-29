Шушкевич закликав поміняти прапор Білорусі
Нинішній державний прапор Білорусі Шушкевич назвав надгробним вінком з орнаментом
Колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич закликав поміняти прапор країни на біло-червоно-білий. Про це він заявив в розмові з Telegram-каналом «Підйом».
Шушкевич пояснив, що під біло-червоно-білим прапором білоруси воювали ще в XVI столітті, в ході битви під Оршею. «Це наш національний прапор. Він був затверджений в 18-му році, коли була утворена Білоруська національна республіка (Шушкевич мав на увазі проголошену в 1918 році Білоруську народну республіку)», – додав політик.
Нинішній державний прапор Білорусі він назвав надгробним вінком з орнаментом. «Це вигадки людей, які про геральдику жодного уявлення не мають, а мають освіту рівня лукашенківського, трієчники пропащі і в історії, і в усіх інших науках», – підкреслив Шушкевич.
Раніше колишній голова Верховної ради Білорусі закликав позбавити російську мову статусу державної в республіці, оскільки, на його думку, офіційна мова в країні має бути одна.