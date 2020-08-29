Шушкевич радить позбавити російську мову статусу державної у Білорусі



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Станіслав Шушкевич був першим главою парламенту незалежної Білорусі

Станіслав Шушкевич зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка

Перший голова Верховної ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу другої державної.

Про це Шушкевич заявив в інтерв’ю на ютуб-каналі «І грянув Грем», – повідомляє Укрінформ.

«У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі (з Росією – ред.). Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом те, що видавили з нас нашу мову, видавлює нашу культуру. Загрози над російською мовою немає. Єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо вона немає більше батьківщини. Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде довгим і досить складним», – сказав Шушкевич.

Свого часу Верховна рада Білоруської РСР оголосила єдиною державною мовою білоруську. Російська ж отримала статус «мови міжнаціонального спілкування». Але в результаті внесення поправок до конституції країни в 1995 році, під час першого президентського терміну Олександра Лукашенка, російська мова отримала статус другої державної. Після цього російська стала витісняти білоруську з усіх сфер життя країни.

Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної Білорусі, зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка. З початком російської агресії проти України він гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і підтримував український народ.

Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

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