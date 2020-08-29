  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Шушкевич радить позбавити російську мову статусу державної у Білорусі

    • Розсилка
    Станіслав Шушкевич був першим главою парламенту незалежної&nbsp;Білорусі - Шушкевич радить позбавити російську мову статусу державної у Білорусі
    Станіслав Шушкевич був першим главою парламенту незалежної Білорусі

    Станіслав Шушкевич зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка

    Перший голова Верховної ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу другої державної.

    Про це Шушкевич заявив в інтерв’ю на ютуб-каналі «І грянув Грем», – повідомляє Укрінформ.

    «У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі (з Росією – ред.). Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом те, що видавили з нас нашу мову, видавлює нашу культуру. Загрози над російською мовою немає. Єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо вона немає більше батьківщини. Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде довгим і досить складним», – сказав Шушкевич.

    Свого часу Верховна рада Білоруської РСР оголосила єдиною державною мовою білоруську. Російська ж отримала статус «мови міжнаціонального спілкування». Але в результаті внесення поправок до конституції країни в 1995 році, під час першого президентського терміну Олександра Лукашенка, російська мова отримала статус другої державної. Після цього російська стала витісняти білоруську з усіх сфер життя країни.
    Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної Білорусі, зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка. З початком російської агресії проти України він гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і підтримував український народ.

    Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

    Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба. 

    Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

    Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

    Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    Читайте також:
    Лукашенко домовився з Путіним спільно задіяти війська

     

    Білорусь санкції Олександр Лукашенко Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ