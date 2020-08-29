У Білорусі масово позбавляють акредитації журналістів іноземних ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Вадим Заміровський/TUT.BY

МЗС Білорусі ситуацію не коментує

Білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляє акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє TUT.by.

Акредитації вже позбавлені журналісти знімальної групи німецького телеканалу ARD, затримані раніше в Мінську. Російські представники групи будуть депортовані з Білорусі, а на білоруського члена складено протокол за нібито участь у масовій акції.

Також стало відомо, що акредитації білоруського міністерства закордонних справ позбавлені журналісти, що працюють на BBC, Reuters, AFP та «Радіо Свобода».

Ілля Кузнєцов, акредитований в МЗС Білорусі як журналіст німецького телеканалу ARD, розповів, що його позбавили акредитації «з метою забезпечення інформаційної безпеки країни». На нього склали протокол за активну участь у масовій акції.

У списку тих, кому анулювали акредитації, також співробітники Associated Press, RFI та програми «Настоящее время».

Напередодні стало відомо, що з Білорусі депортували також із забороною в’їзду на п’ять років відомого шведського фотокореспондента, переможеця World Press Photo Пола Хансона.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

Читайте також: