У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу



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Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському були розгорнуті ще до кризи в Білорусі

«Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер» – прессекретар НАТО

Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні мають оборонний характер і були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску у коментарі агентству «Интерфакс-Запад», коментуючи заяву Лукашенка «про загрозу на західних кордонах».

«Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період», – повідомила Лунгеску.

Як приклад Лунгеску навела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Вона послалася також на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Напередодні Лукашенко у своїх висловлюваннях не виключив перетворення Білорусі «в театр військових дій».

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі описав сценарій зміни політичного курсу країни.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність.

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