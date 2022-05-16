Швеція йде у НАТО: уряд країни подає заявку на вступ до Альянсу

Країни-сусідки Росії розуміють, що членство у НАТО надасть реальні гарантії безпеки

Уряд Швеції офіційно прийняв рішення про вступ до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом, повідомляє видання SVT.

Як заявила на пресконференції прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон, найближчим часом країна подасть заявку на вступ до Альянсу.

«Ми виходимо з однієї епохи і переходимо в іншу. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу», – зазначила вона.

За її словами, посол Швеції в НАТО найближчим часом передасть намір Стокгольму приєднатися до оборонного альянсу. Заявка буде подана разом із Фінляндією.

Крім того, уряд також схвалив законопроект, який дозволить отримувати військову підтримку від усіх країн ЄС та НАТО.

У той же час лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон заявив, що це буде історичним рішенням.

Нагадаємо, раніше правляча Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ до НАТО за умови, що на її території не розміщуватиметься ядерна зброя.

Тим часом Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО. Росія не має проблем із Фінляндією та Швецією, але проти їхнього вступу до Північноатлантичного альянсу.