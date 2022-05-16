«Поодинці нас розчавлять». Лукашенко відчуває близький крах ОДКБ?

У Москві відбувся захід лідерів організації договору про колективну безпеку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав слабкі сторони організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку 20 років тому створили шість країн: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Про це він заявив на саміті ОДКБ, який 16 травня відбувся у Москві.

Зокрема Лукашенко звернув увагу, наскільки сильною є внутрішньоблокова дисципліна в Євросоюзі.

«Погляньте, як монолітно голосує і діє Європейський союз, наскільки у них сильна внутрішньоблокова дисципліна. Вона поширюється автоматично навіть на тих, хто не згоден з прийнятими рішеннями. Постає питання, хто нам заважає використовувати цей блоковий ресурс. Ось тут із них нам треба брати приклад. Поодинці нас просто розчавлять і розірвуть», – наголосив Лукашенко.

Крім цього, білоруський диктатор заявив, що ОДКБ повинно активніше просуватися у соціальних мережах. Це дасть можливість, за словами Лукашенка, дієвіше реагувати на фейки та інформаційні вкиди. У цьому ж випадку політик знову поставив у приклад західні країни.

Лукашенко додав, що відповідні завдання мають бути поставлені зовнішньополітичним відомствам, спецслужбам та секретаріату ОДКБ.

Нагадаємо, що 16 травня Олександр Лукашенко, який раніше відзначив ефективність українських мобільних груп, прилетів на поклон до глави РФ Володимира Путіна. У Москві за участю Лукашенка відбулася зустріч лідерів країн ОДКБ. Захід присвячений 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-річчю створення цієї організації.

Нагадаємо, що в Україні триває 82-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.