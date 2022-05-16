НАТО і кремлівський гопник
Путіна та росіян не влаштовує сам факт існування нашої держави
Після заяв Путіна про те, що у вступі до НАТО Фінляндії та Швеції він не бачить жодних проблем, думаю усі зрозуміли, що ніяка гіпотетична віддалена інтеграція України до НАТО не була причиною для нападу.
Це як на вулиці з гопніком. Якщо навіть в кишені знайдуться сірники та цигарка, знайдуться ще сотні приводів для того, щоби придовбатися.
Путіна та росіян не влаштовує сам факт існування нашої держави. А не питання того куди ми там вступаємо.
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Джерело: блог Сергія Висоцького