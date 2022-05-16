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    Думки вголос

    НАТО і кремлівський гопник

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат 8 скликання

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    • Розсилка
    Президент Росії може лише погрожувати НАТО - НАТО і кремлівський гопник
    Президент Росії може лише погрожувати НАТО
    фото з відкритих джерел

    Путіна та росіян не влаштовує сам факт існування нашої держави

    Після заяв Путіна про те, що у вступі до НАТО Фінляндії та Швеції він не бачить жодних проблем, думаю усі зрозуміли, що ніяка гіпотетична віддалена інтеграція України до НАТО не була причиною для нападу.

    Це як на вулиці з гопніком. Якщо навіть в кишені знайдуться сірники та цигарка, знайдуться ще сотні приводів для того, щоби придовбатися.

    Путіна та росіян не влаштовує сам факт існування нашої держави. А не питання того куди ми там вступаємо.

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    Джерело: блог Сергія Висоцького

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    НАТО і кремлівський гопник