Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО

Путін не бачить загрози з боку Філяндії та Швеції, але за вступ до НАТО обіцяє помститися, втім, не пояснює, як саме

Росія не має проблем із Фінляндією та Швецією, але проти їхнього вступу до Північноатлантичного альянсу

Володимир Путін визнав, що жодних проблем із Фінляндією та Швецією Росія не має. Але за вступ до НАТО обидві країни отримають відповідну реакцію від Кремля. Про це президент Росії заявив на засіданні керівників країн-членів ОДКБ.

«Росія не має проблем із цими державами, і тому додаткової загрози рахунок цих країн для РФ не створюється», – запевнив Путін.

Але, додав хазяїн Кремля, Росію непокоїть поява військової інфраструктури НАТО на території цих країн. Тому, пояснив Путін, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу викличе «відповідну реакцію». Про яку саме реакцію йдеться – Путін не став уточнювати.

Разом з тим, він заявив, що НАТО нібито «виходить за межі свого географічного призначення». Крім того, Альянс, на думку Путіна, негативно впливає на інші регіони планети.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

Додамо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Крім того, НАТО кардинально змінить статус Росії в новому стратегічному документі. Країни-учасниці Альянсу можуть оголосити Росію прямою загрозою. Очікується, що оновлений стратегічний документ буде прийнятий у червні цього року.