Швейцарець опублікував листи свого прапрадіда, який врятував голос Гітлеру

Родина легендарного лікаря була шокована появою невідомих листів свого легендарного предка

Житель швейцарського Базеля Роберт Дьопген опублікував листи прапрадіда, відомого німецького отоларинголога Карла Отто фон Айкена. У листах лікар розповідав про свого найвідомішого пацієнта. Про це повідомило видання NZZ am Sonntag.

Пацієнт проходив у документах яка «Адольф Мюллер», але насправді ним був головний нацист Німеччини, канцлер і фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер.

Фон Айкен двічі оперував голосові зв’язки Гітлера, видаляючи поліпи – 1935 та 1944 року. У одному з листів, адресованому двоюрідному брату, лікар розповідав про свій діалог із лідером нацистів, наголошуючи на тому, що той прислухався до зауважень отоларинголога.

Відомо, що Гітлер боявся втратити голос чи захворіти на рак горла, тож дуже ретельно слідкував за своїми голосовими зв’язками. А Карл Отто фон Айкен був одним із найкращих профільних лікарів того часу.

Невідомо, як ставився лікар Гітлера до діяльності фюрера Третього Рейху, але у одному із листів фон Айкен згадує про те, що він був присутній на з’їзді гітлерівської націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини і особисто спілкувався з головним нацистом країни. «Під час урочистої появи (...) фюрер мене впізнав і підморгнув», – писав лікар.

Айкен лікував Гітлера 1944 року після того, як канцлер Німеччини пережив замах. Тоді фон Айкен у листі до кузена бідкався, що «життя в бункері та несприятливий клімат Східної Прусії не сприяли (поліпшенню стану здоров’я Гітлера – ред.)».

Лікар описував свого найвідомішого пацієнта з ніжністю, так, ніби той був дитиною. «У нього знову рожевіли щоки, його сон покращився. Востаннє я бачив його 30 грудня (1944 року – ред.) і зміг констатувати, що він повністю одужав», – так описував Гітлера Карл Отто фон Айкен.

Роберт Дьопген, який знайшов і опублікував листи свого прапрадіда, упевнений, що той був «політично наївним», але як професіонал пишався тим, що лікував Адольфа Гітлера.

У кінці квітня поточного року швейцарець на одному із сімейних свят повідомив родичам, що знайшов ці листи і планує опублікувати. Видання пише, що рідня Роберта Дьопгена була не в захваті від цього факту і вирішила мовчати, не даючи ЗМІ жодних коментарів.

Нагадаємо, у кінці квітня державне російське ЗМІ опублікувало засекречені раніше документи про останні дні та хвилини життя Адольфа Гітлера.