  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Opel P4 1935 року виробництва - Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Opel P4 1935 року виробництва
    Фото: Roma Urraco

    У Київській області знайшли старенький Opel, який випускався, коли Німеччиною керував Адольф Гітлер

    На Київщині знайшли Opel P4, який останні 68 років простояв без руху в дерев'яному сараї. Незважаючи на довгий простій і непрезентабельний зовнішній вигляд, автомобіль зберіг більшу частину оригінальних заводських комплектуючих. Довоєнну машину навіть зуміли завести.

    Opel P4 випускали з 1935 по 1937 рік. В цей час Німеччиною вже керував Адольф Гітлер. За два роки компанія зібрала близько 66 тисяч автомобілів.

    Кузов автомобіля мав тонку металеву оболонку на дерев'яному каркасі. У салоні автомобіля знаходилася приладова панель, обладнана двома великими круглими індикаторами жовтого кольору з зеленим підсвічуванням, які включали в себе спідометр, одометр, датчик палива і масляний манометр.

    Крім того, на панелі розташовувалися перемикачі фар, щіток склоочисника і сигнал поворотів.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)
    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)

    У рух автомобіль приводив 1,1-літровий чотирициліндровий двигун з водяним охолодженням, віддача якого становила 23 кінські сили. Максимальна швидкість Opel P4 становила 85 кілометрів на годину.

    До 1940 року аналогічний мотор встановлювали на Opel Kadett. А після війни однієї з модифікацій агрегату комплектували Москвич-400.

    Читайте також:

    Теги: Opel Адольф Гітлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)