Відлуння війни? На Київщині знайшли автомобіль часів Гітлера (відео, фото)

У Київській області знайшли старенький Opel, який випускався, коли Німеччиною керував Адольф Гітлер

На Київщині знайшли Opel P4, який останні 68 років простояв без руху в дерев'яному сараї. Незважаючи на довгий простій і непрезентабельний зовнішній вигляд, автомобіль зберіг більшу частину оригінальних заводських комплектуючих. Довоєнну машину навіть зуміли завести.

Opel P4 випускали з 1935 по 1937 рік. В цей час Німеччиною вже керував Адольф Гітлер. За два роки компанія зібрала близько 66 тисяч автомобілів.

Кузов автомобіля мав тонку металеву оболонку на дерев'яному каркасі. У салоні автомобіля знаходилася приладова панель, обладнана двома великими круглими індикаторами жовтого кольору з зеленим підсвічуванням, які включали в себе спідометр, одометр, датчик палива і масляний манометр.

Крім того, на панелі розташовувалися перемикачі фар, щіток склоочисника і сигнал поворотів.

У рух автомобіль приводив 1,1-літровий чотирициліндровий двигун з водяним охолодженням, віддача якого становила 23 кінські сили. Максимальна швидкість Opel P4 становила 85 кілометрів на годину.

До 1940 року аналогічний мотор встановлювали на Opel Kadett. А після війни однієї з модифікацій агрегату комплектували Москвич-400.