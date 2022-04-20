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    Думки вголос

    Росія тепер може святкувати день народження Гітлера

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

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    В свідомості людства злочини Росії назавжди закарбуються поруч зі злочинами нацистської Німеччини - Росія тепер може святкувати день народження Гітлера
    В свідомості людства злочини Росії назавжди закарбуються поруч зі злочинами нацистської Німеччини
    колаж з відкритих джерел

    Рашисти накоїли стільки злочинів, що тепер вони − головне зло у світі

    За дивовижним збігом обставин сьогодні, в день народження біснуватого фюрера, з'явилася інформація про появу у Вікіпедії статті про рашизм. І притому перекладеної 25 мовами.

    Звичайно, написана по гарячих слідах у дні війни стаття потребуватиме уточнень і доповнень.

    Уточнень історичного характеру. Оскільки генезу рашизму можна простежити і в поширеній в 1920 − 1930 роки теорії євразійства, і в давнішому, ХІХ сторіччя, терористичному русі народників, а якщо копати зовсім глибоко, то в постулаті про Москву як третій Рим, що бере початок у добу Івана Третього, а остаточно оформилася в добу Івана Четвертого, Грозного.

    А підсумковими положеннями статті мають стати згодом інформація про деокупацію України і денацифікацію Росії.

    Але це згодом. Важливо, що початок зроблено. В свідомості людства злочини Росії назавжди закарбуються поруч зі злочинами нацистської Німеччини.

    З днем народження Гітлера, Роzzіє!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
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    Росія тепер може святкувати день народження Гітлера