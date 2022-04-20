Росія тепер може святкувати день народження Гітлера

В свідомості людства злочини Росії назавжди закарбуються поруч зі злочинами нацистської Німеччини

Рашисти накоїли стільки злочинів, що тепер вони − головне зло у світі

За дивовижним збігом обставин сьогодні, в день народження біснуватого фюрера, з'явилася інформація про появу у Вікіпедії статті про рашизм. І притому перекладеної 25 мовами.

Звичайно, написана по гарячих слідах у дні війни стаття потребуватиме уточнень і доповнень.

Уточнень історичного характеру. Оскільки генезу рашизму можна простежити і в поширеній в 1920 − 1930 роки теорії євразійства, і в давнішому, ХІХ сторіччя, терористичному русі народників, а якщо копати зовсім глибоко, то в постулаті про Москву як третій Рим, що бере початок у добу Івана Третього, а остаточно оформилася в добу Івана Четвертого, Грозного.

А підсумковими положеннями статті мають стати згодом інформація про деокупацію України і денацифікацію Росії.

Але це згодом. Важливо, що початок зроблено. В свідомості людства злочини Росії назавжди закарбуються поруч зі злочинами нацистської Німеччини.

З днем народження Гітлера, Роzzіє!

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