«Сиділи за столом»: трьох мертвих студентів знайшли в російській квартирі

У квартирі на проспекті Толбухіна в Ярославлі виявили три трупи молодих людей

Сусід зайшов у квартиру і виявив мерців, що сидять за накритим столом

Тіла трьох студентів виявлено в одній з квартир будинку на проспекті Толбухіна в Ярославлі. Про це повідомляє російьке агенство ТАСС з посиланням на СК Росії по регіону.

За даними СК, при огляді тіл видимих тілесних ушкоджень не виявлено.

«Не виключається версія про отруєння невстановленою речовиною. Для встановлення точної причини смерті призначені судово-медичні експертизи», – уточнили у відомстві.

У правоохоронних органах також розповіли, що тіла студентів виявив сусід одного з них. Юнак зайшов у квартиру і виявив мерців, що сидять за накритим столом.

На столі залишилися попільничка, сигарети, порожня пивна пляшка і три склянки.

В пресслужбі відомства, слідчим відділом по Кіровському району міста Ярославль СУ СК Росії по Ярославській області порушено кримінальну справу за статтею «Заподіяння смерті з необережності».