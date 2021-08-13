Бойовики на Донбасі поранили двох військових

Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії

На Донбасі збройні формування Російської Федерації під час обстрілу поранили двох військових Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр ООС.

13 серпня бойовики відкрили по українських позиціях вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм.

«В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних Сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний», – йдеться у повідомленні.

У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що Росія відмовилася від засідання щодо Донбасу, яке терміново скликала Україна. Засідання було скликано через загибель місцевого жителя на Донбасі.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав причини загострення ситуації на Донбасі. Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

Крім того, Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой». Україна висловила ноту протесту.