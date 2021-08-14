Росія знову зірвала засідання Тристоронньої контактної групи

Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на сході України

Україна скликала засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях через вбивство мирного жителя на сході України, однак, російська сторона відмовилася від зустрічі. Про це розповіла в коментарі телеканалу «Дом» представниця окремих районів Донецької області в ТКГ від України Тетяна Іванова.

За її словами, теми, які повинні були обговорити на позачерговому засіданні ТКГ – вбивство незаконними збройними формуваннями (НЗФ) мирного жителя на сході України та обстріли позицій українських військових, що почастішали.

«Очікувано було, що Росія відмовиться. І тому, я думаю, що наступний крок, і на який я очікую як представник української делегації в ТКГ, – це своє слово має сказати ОБСЄ як координатор. Тому що зараз від ОБСЄ залежить, наскільки швидко зможуть зібратися сторони й наскільки організовано може відпрацювати це питання координатор. Росія все одно буде блокувати цей процес, тому що Росія зараз демонструє всім, що вона не сторона перемовин, і вона намагається це довести. Ніколи Україна не погодиться з такою позицією», – повідомила Іванова.

За її словами, в перемовинах в ТКГ «немає такої сторони, як представників невизнаних ніким утворень».

«І тому Україна буде наполягати на тому, щоб Мінські перемовини відбувались відповідно до того, які є домовленості в Нормандському форматі та в Мінську. На цьому Україна буде стояти», - наголосила Іванова.

Нагадаємо: російська сторона продовжує наполягати, що Росія – не є стороною конфлікту, а значить, обговорювати з нею загострення ситуації, нібито, немає сенсу. Водночас українська розвідка повідомляє про перекидання палива та озброєння з РФ на тимчасово непідконтрольну територію сходу нашої країни своїм маріонеткам в ОРДЛО.

Українська делегація винесе на найближче засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох українських в'язнів в колонії на окупованій території Донецької області.