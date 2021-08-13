Окупанти обстріляли Невельське з гранатометів

Українські військовослужбовці в результаті ворожого обстрілу не постраждали

Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Проросійські бойовики сьогодні обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Невельське. Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.

Бойовики вели вогонь по околицях Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військовослужбовці в результаті ворожого обстрілу не постраждали.

Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога. Про дії окупантів українська сторона повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – заявили у штабі.

Інших порушень режиму припинення вогню на Донбасі з початку доби не зафіксовано.

Нагадаємо, що Росія відмовилася від засідання щодо Донбасу, яке терміново скликала Україна. Засідання було скликано через загибель місцевого жителя на Донбасі.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав причини загострення ситуації на Донбасі. Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

Крім того, Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой». Україна висловила ноту протесту.