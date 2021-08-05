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    Сім країн закликали Росію вивести війська з Абхазії і Південної Осетії

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    У серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії - Сім країн закликали Росію вивести війська з Абхазії і Південної Осетії
    У серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії
    Фото: Front News International

    Сім членів Радбезу ООН закликали РФ без зволікання вивести свої війська і сили безпеки з окупованих регіонів

    Сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.

    «Сьогодні ми знову закликаємо Російську Федерацію ... без зволікання вивести свої війська і сили безпеки, а також переглянути визнання так званої незалежності грузинської території Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії», – йдеться у заяві семи країн.

    Зазначимо, у липні Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією.

    19 липня президент України Володимир Зеленський побував на лінії окупації з Абхазією.

    «В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент. Зеленський також запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.

    У серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії. Окупація територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії продовжується й сьогодні
    Теги: Росія США Франція Естонія агресія Ірландія Грузія Норвегія Велика Британія Радбез ООН Абхазія Південна Осетія суверенітет окупація Албанія
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    Сім країн закликали Росію вивести війська з Абхазії і Південної Осетії