Сім країн закликали Росію вивести війська з Абхазії і Південної Осетії

У серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії

Сім членів Радбезу ООН закликали РФ без зволікання вивести свої війська і сили безпеки з окупованих регіонів

Сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.

«Сьогодні ми знову закликаємо Російську Федерацію ... без зволікання вивести свої війська і сили безпеки, а також переглянути визнання так званої незалежності грузинської території Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії», – йдеться у заяві семи країн.

Зазначимо, у липні Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією.

19 липня президент України Володимир Зеленський побував на лінії окупації з Абхазією.

«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент. Зеленський також запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.

У серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії. Окупація територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії продовжується й сьогодні