Зеленський побував на кордоні з окупованою Абхазією

Володимир Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який на сьогодні є єдиним пунктом пропуску у регіоні

«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії ознайомився із ситуацією в сфері безпеки на кордоні з окупованою Абхазією. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначено, що Зеленський пройшовся по Інгурському мосту, який є єдиним пунктом пропуску в регіоні, де поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу в Грузії.

За словами керівника місії Марека Щигела, робота пункту пропуску була обмежена в зв'язку з пандемією, через що місцеві мешканці відчували суттєві труднощі. Щодня цей пункт пропуску перетинають до двох тисяч осіб. Він також повідомив, що самопроголошена влада Абхазії і «Південної Осетії» відмовляє місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

Як зазначив Зеленський, під час відвідування спостережного пункту Абастумані він мав можливість побачити, як іде окупація частини суверенної території Грузії.

«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент.

Він наголосив, що Україна і Грузія єдині в своїх ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Зеленський запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом до Грузії. Президент України разом з главами Грузії і Молдови почне діяльність формату Асоційованого тріо. Також запланована зустріч з президентом Євроради.