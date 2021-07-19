Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією

Раніше новий речник Зеленського повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали

Сьогодні офіційне представництво президента України знову потрапило у скандал. На сайті Зеленського вдень з’явилася інформація про те, що український президент відвідав «кордон» (на російській сторінці сайту – «границу», англійської – border) Абхазії.

«Грузини натурально обурилися, а от абхази навпаки зраділи настільки несподіваному визнанню незалежності. Справа в тому, що на річці Інгурі кордону немає – лише межа Зугдидського району Абхазії», – пише політолог і екснардеп Віктор Уколов.

До вечора сайт помилку виправив і замість кордону написав про межу з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією.

У серпні 2008 року Збройні сили РФ вторглися на територію Грузії. Окупація територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії продовжується й сьогодні

Як відомо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії ознайомився із ситуацією в сфері безпеки на межі з окупованою Абхазією. «В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент. Зеленський також запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.

Зазначимо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель часто потрапляла у скандали через подібні помилки. Нещодавно вона поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися. Вона вже випустила книгу і стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров.

Никифоров повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали.