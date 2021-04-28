«Це – не Абхазія». Лавров пояснив, чому Москва не визнає «ДНР» та «ЛНР»

Голова російського МЗС вважає, що не потрібно «спускати з гачка пана Зеленського і всю його команду»

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у інтерв’ю РИА Новости пояснив, в чому різниця між Абхазією і Південною Осетією та «ДНР» і «ЛНР».

«В Абхазії і Південній Осетії, коли відбулася агресія Саакашвілі на Цхінвал, на позиції миротворців, в тому числі російських, там не було укладено таких домовленостей, які були б аналогічні мінському комплексу заходів. Там було навіть не підписано, а просто обговорено документ Медведєв – Саркозі, який передбачав цілий ряд кроків, але який не було підписано Грузією», – зазначив Лавров.

За його словами, у випадку з Донбасом ситуація була інша. «17-годинні переговори в Мінську за участю лідерів «нормандського формату» – президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путін – вони дали результат, який через два дні був схвалений в Раді Безпеки ООН без будь-яких доважок, без будь-яких сумнівів, що його потрібно виконувати», – сказав очільник російського МЗС.

Лавров додав, що «ми не повинні спускати з гачка пана Зеленського і всю його команду, яка звивається як може».

«Чого варта заява Зеленського, коли він уже зневірився перевернути Мінські домовленості з ніг на голову, про те, що вони вже не годяться, але вони нам потрібні, тому що в збереженні Мінських домовленостей гарантія того, що будуть і санкції проти Росії збережені. Ми у Заходу запитуємо - як ви це розцінюєте? Вони сором'язливо очі відводять і нічого не можуть сказати», – сказав він.



