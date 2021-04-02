ДБР продовжує займатися аналізом розмови Порошенка і Байдена

Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації Приватбанку

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на документи, які видання отримало від джерела у правоохоронних органах. Це – постанови про призначення експертизи відео-звукозапису від 10 липня 2020-го і 10 лютого 2021 року.

У ЄРДР статус справи позначений як «у провадженні».

Як свідчать документи, 10 лютого 2021-го, через три місяці після перемоги Байдена на виборах президента США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із вимогою провести експертизи голосів експрезидента Порошенко і вже діючого президента США Байдена.

При цьому слід зазначити, що 3 лютого 2021 року у ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації Приватбанку.

У постанові сказано, що слідство хоче з'ясувати, «чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетт Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме ним?».

Варто зазначити, що, за словами джерела в правоохоронних органах, в даній експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який в Лондонському суді оскаржує націоналізацію Приватбанку. Крім цього, експертизу могли б використовувати і у справі Суркіса, який вимагає повернути $350 млн, виведених ним із Приватбанку напередодні націоналізації.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України - колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа ВР Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.

Володимир Зеленський публічно під час прес-конференції 20 травня 2020 року (на наступний день після внесення справи в ЄРДР) вимагав від правоохоронних органів розслідувати розмови Порошенка з Байденом.

Як відомо, після інавгурації Джо Байдена досі не відбулося жодної розмови президентів США й України.

У МЗС України заявили, що причин для занепокоєння через відсутність контакту між Зеленським і Байденом немає. Також сам президент Зеленський заявив, що напруги в стосунках із США немає, а є підтримка.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, коментуючи можливість розмови Зеленського і Байдена, заявив, що дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями.