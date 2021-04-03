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    Путін – убивця, і не слід соромитися говорити це – американський генерал Ходжес

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    Кремль поважає тільки силу, переконаний генерал - Путін – убивця, і не слід соромитися говорити це – американський генерал Ходжес
    Кремль поважає тільки силу, переконаний генерал
    Фото: armyinform.com.ua

    Бен Ходжес заявив, що, попри цей факт, США хотіли б мати гарні стосунки з Росією

    Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. І не слід соромитися говорити це, переконаний Ходжес.

    Разом із тим, США хотіли б мати гарні стосунки з усіма країнами світу, в тому числі і з Росією, заявив Бен Ходжес у програмі «Рада нацбезпеки» на YouTube-каналі ISLND TV.

    Він також прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін – убивця.

    «Думаю, що Кремль поважає тільки силу. Вона їм не подобається, вони її критикують, але поважають. Гадаю, що для президента Байдена було дуже важливо сказати: «Так, звичайно, Путін – убивця». Ми всі це знаємо, і нам не слід соромитися говорити це. І реакція Путіна демонструє здивування, що Байден так прямо висловлює свою позицію», – сказав Ходжес.

    За його словами, висловлювання Байдена не означає, що Росія і Америка не можуть мати «певних позитивних відносин».

    «США хотіли б мати позитивні відносини з усіма країнами світу. Адже Росія – велична нація, з великими людьми, і кожному вигідно, щоб ми прийшли до здорових відносин. Але ми не можемо мати таких стосунків, коли обидві сторони нечесні між собою і якщо Кремль відчуває, що може діяти безкарно і прямо», – заявив генерал.

    Як відомо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Кореспондентка американського видання Politico Наташа Бертран повідомила в Twitter, що розмова тривала 30−40 хвилин, і Байден підтвердив підтримку України з боку США.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін президент
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