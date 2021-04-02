Експертизу голосів Байдена і Порошенка погодив Зеленський в інтересах Коломойського – нардеп

ДБР продовжує займатися аналізом розмови Порошенка і Байдена

Продовження розслідування так званих «плівок Деркача» було погоджене президентом Володимиром Зеленським в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова під час брифінгу.

Вона зауважила, що ДБР продовжує розслідування за заявою нардепа Андрія Деркача, якого у США офіційно визнали агентом Кремля. Як свідчать оприлюднені документи, йдеться про Приватбанк, націоналізацію якого Коломойський оскаржує у міжнародних судах.

«10 лютого 2021 року, тобто через три місяці після виборів в США і через двадцять днів після інавгурації Байдена, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизу голосів п’ятого президента Порошенка і чинного президента США Байдена», – розповіла Іонова.

«3 березня в міністерстві юстиції дали санкції на таку експертизу. Ми розуміємо, що навряд чи в мін’юсті могли це не узгоджувати з Зеленським. Більше того, слідчих цікавить експертиза розмови, де начебто Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації Приватбанку», – зазначає депутатка.

«В такій експертизі чітко проглядається інтерес Коломойського, якому ця експертиза потрібна саме для лондонського суду, де він оскаржує націоналізацію Приватбанку. Нагадаю і про супутню справу Суркіса, який вимагав повернути 350 млн дол., які він незаконно вивів з Приватбанку, коли вже знав про його націоналізацію», – говорить Марія Іонова.

Марія Іонова переконана, що ДБР давно перебуває «у ручному управлінні Офісу президента»

Як зазначив адвокат Ігор Головань, слідчий ДБР Дощенко, який був причетний до штурму Музею Гончара, продовжує активно співпрацювати із Деркачем, попри санкції уряду США, накладені на проросійського політика.

«Він плідно співпрацює з багаторічним російським агентом. Якісь додаткові флешки слідчий отримує від Деркача і з цими додатковими флешками він звертається до експертної установи, намагаючись встановити там наявність голосу президента Сполучених Штатів Америки», – констатує Головань.

«Наявні всі ознаки координації відкритого російського агента і слідчих Державного бюро розслідувань, які скоординовано співпрацюють і намагаються зруйнувати партнерські і союзницькі відносини між США і Україною», – переконаний адвокат.

«Ми бачимо, що жодна санкція всередині нашої країни проти Коломойського не застосована. Скільки вже було засідань РНБО, як вже було проголошено боротьбу з олігархами, але чомусь це не стосується саме Коломойського. Так само Деркач під санкціями, а у нас ці кримінальні справи не відкриті. Ми бачимо, що Зеленський продовжує обирати інтереси Коломойського, а не держави Україна», – резюмує Іонова.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України – колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.

Володимир Зеленський публічно під час прес-конференції 20 травня 2020 року (на наступний день після внесення справи в ЄРДР) вимагав від правоохоронних органів розслідувати розмови Порошенка з Байденом.

Як відомо, після інавгурації Джо Байдена досі не відбулося жодної розмови президентів США й України.

У МЗС України заявили, що причин для занепокоєння через відсутність контакту між Зеленським і Байденом немає. Також сам президент Зеленський заявив, що напруги в стосунках із США немає, а є підтримка.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, коментуючи можливість розмови Зеленського і Байдена, заявив, що дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями.