Синові вбитого російськими спецслужбами Олександра Литвиненка принесли повістку
До московської квартири Анатолія Литвиненка завітали представники військкомату
Синові вбитого у Лондоні російськими спецслужбами Олександра Литвиненка Анатолію принесли повістку в рамках так званої часткової мобілізації в РФ. Про це повідомляє The Guardian.
28-річний Анатолій розповів, що до його московської квартири завітали представники військкомату, щоб мобілізувати його на війну з Україною.
«Друзі сім'ї, які зараз там мешкають, відчинили двері, і побачили двох офіцерів російської військової адміністрації, які запитали, чи я вдома. Друзі повідомили їм, що мене не було вдома понад 20 років», – розповів Литвиненко.
Батько Анатолія, Олександр Литвиненко, помер у лікарні Університетського коледжу Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років від променевої хвороби.
Він майже 10 років працював у радянському КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника.
Однак після того, як Литвиненко став критиком російської влади, у 2000 році він був змушений втекти до Великої Британії, побоюючись за свою безпеку.
Незадовго до смерті він отримав британське громадянство.
Литвиненко був отруєний радіоактивною речовиною полоній-210, яку йому додали у чай в барі лондонського готелю «Міленіум» 1 листопада 2006 року.
Вважається, що до отруєння причетна ФСБ і що наказ віддав особисто Володимир Путін.
Раніше у Росії помер Дмитро Ковтун, якого звинувачували у вбивстві колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка.
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