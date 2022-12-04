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Синові вбитого російськими спецслужбами Олександра Литвиненка принесли повістку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Синові вбитого російськими спецслужбами Олександра Литвиненка принесли повістку
Анатолій Литвиненко отримав повістку
фото з відкритих джерел

До московської квартири Анатолія Литвиненка завітали представники військкомату

Синові вбитого у Лондоні російськими спецслужбами Олександра Литвиненка Анатолію принесли повістку в рамках так званої часткової мобілізації в РФ. Про це повідомляє The Guardian.

28-річний Анатолій розповів, що до його московської квартири завітали представники військкомату, щоб мобілізувати його на війну з Україною.

«Друзі сім'ї, які зараз там мешкають, відчинили двері, і побачили двох офіцерів російської військової адміністрації, які запитали, чи я вдома. Друзі повідомили їм, що мене не було вдома понад 20 років», – розповів Литвиненко.

Синові вбитого російськими спецслужбами Олександра Литвиненка принесли повістку фото 1

Батько Анатолія, Олександр Литвиненко, помер у лікарні Університетського коледжу Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років від променевої хвороби.

Він майже 10 років працював у радянському КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника.

Однак після того, як Литвиненко став критиком російської влади, у 2000 році він був змушений втекти до Великої Британії, побоюючись за свою безпеку.

Незадовго до смерті він отримав британське громадянство.

Литвиненко був отруєний радіоактивною речовиною полоній-210, яку йому додали у чай в барі лондонського готелю «Міленіум» 1 листопада 2006 року.

Вважається, що до отруєння причетна ФСБ і що наказ віддав особисто Володимир Путін.

Раніше у Росії помер Дмитро Ковтун, якого звинувачували у вбивстві колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка. 

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Теги: хвороби путін отруєння наказ громадянство вдова

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