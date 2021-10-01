У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм

Показ серіалу відбудеться в середині наступного року

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В Лондоне объявлено о съемках телесериала о деле Литвиненко. Четырехсерийный фильм компании ITV расскажет об отравлении радиоактивным полонием в Лондоне, последующем раскрытии убийства английской полицией и о десятилетней борьбе Марины Литвиненко за обнародование доказательств и открытое расследование убийства мужа. Фильм завершается объявлением вердикта, согласно которому исполнителями убийства были два российских агента, а заказчиком – по всей видимости российский Президент.

В роли Литвиненко – ведущий британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто»).

В роли Марины – американская актриса Маргарита Левиева, уроженка Санкт Петербурга.

Это не первый фильм об убийстве Литвиненко. В 2013 г. на НТВ вышел сериал «Неподсудные», где продвигалась фейковая версия будто Литвиненко был отравлен Борисом Березовским по поручению британских спецслужб.

Показ сериала состоится в середине следующего года. После недавних судебных решений, нашумевшей театральной постановки «Очень дорогой яд» и оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», этот фильм окончательно увековечит смерть Литвиненко как знакового события пребывания Путина президентом России.

Джерело: Эхо Москвы

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