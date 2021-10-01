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    Думки вголос

    У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм

    Фільм остаточно увічнить смерть Литвиненка, як знакову подію перебування Путіна президентом Росії - У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм
    Фільм остаточно увічнить смерть Литвиненка, як знакову подію перебування Путіна президентом Росії

    Показ серіалу відбудеться в середині наступного року

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    В Лондоне объявлено о съемках телесериала о деле Литвиненко. Четырехсерийный фильм компании ITV расскажет об отравлении радиоактивным полонием в Лондоне, последующем раскрытии убийства английской полицией и о десятилетней борьбе Марины Литвиненко за обнародование доказательств и открытое расследование убийства мужа. Фильм завершается объявлением вердикта, согласно которому исполнителями убийства были два российских агента, а заказчиком – по всей видимости российский Президент.

    В роли Литвиненко – ведущий британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто»).

    В роли Марины – американская актриса Маргарита Левиева, уроженка Санкт Петербурга.

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    У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм
    У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм

    Это не первый фильм об убийстве Литвиненко. В 2013 г. на НТВ вышел сериал «Неподсудные», где продвигалась фейковая версия будто Литвиненко был отравлен Борисом Березовским по поручению британских спецслужб.

    Показ сериала состоится в середине следующего года. После недавних судебных решений, нашумевшей театральной постановки «Очень дорогой яд» и оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», этот фильм окончательно увековечит смерть Литвиненко как знакового события пребывания Путина президентом России.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Велика Британія
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    У Великій Британії знімуть серіал про отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм