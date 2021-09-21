Росія відповідальна за вбивство Литвиненка – рішення ЄСПЛ

Олександр Литвиненко помер в лікарні Університетського коледжу Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років

Колишній агент ФСБ відмовився вбити російського олігарха Березовського

Європейський суд з прав людини визнав відповідальність Російської федерації за вбивство Олександра Литвиненка, повідомляє ВВС.

Рішення ЄСПЛ було ухвалене за позовом вдови Марини Литвиненко.

Колишній співробітник російських спецслужб Олександр Литвиненко помер в Лондоні в 2006 році внаслідок отруєння радіоактивним полонієм. Литвиненко емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади. Колишньому агенту спецслужб Росії, який відмовився виконувати наказ убити бізнесмена Боріса Березовського, підсипали в чай 26,5 мікрограмів радіоактивної речовини.

У ході розслідування британської поліції було встановлено, що відношення до його отруєння мали, зокрема, колишній офіцер КДБ Андрій Луговий (нині депутат Держдуми Росії) і підприємець Дмитро Ковтун. Луговий і Ковтун, а також офіційна Москва заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

Олександр Литвиненко помер в лікарні Університетського коледжу Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років.

Литвиненко пропрацював майже 10 років КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника. Він критикував політику Путіна і у 2000 році втік до Великої Британії

Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210, дозу якого він проковтнув із чаєм в барі лондонського готелю «Міленіум» 1 листопада 2006 року.