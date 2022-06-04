У Росії помер фігурант справи про отруєння співробітника ФСБ Литвиненка

Олександр Литвиненко помер у Лондоні у 2006 році від отруєння полонієм

Ковтуна звинувачували в отруєні Литвиненка

У Росії помер Дмитро Ковтун, якого звинувачували у вбивстві колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка. Про це повідомив другий фігурант справи про отруєння Литвиненка, депутата Держдуми Андрій Луговий.

«Сьогодні прийшла скорботна новина, внаслідок тяжкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією, раптово помер мій близький та вірний друг Дмитро Ковтун», – написав він.

Ковтун помер в одній із московських лікарень у віці 57 років

Причиною смерті стали саме наслідки ковіду. Ковтун помер в одній із московських лікарень у віці 57 років.

Нагадаємо, колишній співробітник КДБ та ФСБ Олександр Литвиненко отримав політичний притулок у Великій Британії у 2000 році. У Росії проти нього порушили декілька кримінальних справ. Він співпрацював із розвідкою та помер у Лондоні у листопаді 2006 року. Причиною смерті стало отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада тоді звинуватила в Росію.