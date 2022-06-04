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  4. У Росії помер фігурант справи про отруєння співробітника ФСБ Литвиненка
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    У світі

    У Росії помер фігурант справи про отруєння співробітника ФСБ Литвиненка

    Олександр Литвиненко помер у Лондоні у 2006 році від отруєння полонієм - У Росії помер фігурант справи про отруєння співробітника ФСБ Литвиненка
    Олександр Литвиненко помер у Лондоні у 2006 році від отруєння полонієм
    фото: wikipedia.org

    Ковтуна звинувачували в отруєні Литвиненка

    У Росії помер Дмитро Ковтун, якого звинувачували у вбивстві колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка. Про це повідомив другий фігурант справи про отруєння Литвиненка, депутата Держдуми Андрій Луговий.

    «Сьогодні прийшла скорботна новина, внаслідок тяжкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією, раптово помер мій близький та вірний друг Дмитро Ковтун», – написав він.

    Ковтун помер в одній із московських лікарень у віці 57 років
    Ковтун помер в одній із московських лікарень у віці 57 років

    Причиною смерті стали саме наслідки ковіду. Ковтун помер в одній із московських лікарень у віці 57 років.

    Нагадаємо, колишній співробітник КДБ та ФСБ Олександр Литвиненко отримав політичний притулок у Великій Британії у 2000 році. У Росії проти нього порушили декілька кримінальних справ. Він співпрацював із розвідкою та помер у Лондоні у листопаді 2006 року. Причиною смерті стало отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада тоді звинуватила в Росію.

    Теги: політичний притулок росія ФСБ війна отруєння КДБ Олександр Литвиненко #stoprussia
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    У Росії помер фігурант справи про отруєння співробітника ФСБ Литвиненка