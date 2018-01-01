Сирійські ракети поцілили в будинок і ресторан у Туреччині
- Сьогодні, 08:54
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П'ятеро людей отримали поранення у результаті атаки
Дві ракети, випущені з території Сирії, як зазначено, курдськими «Загонами народної самооборони», поцілили в ресторан і будинок в Туреччині, щонайменше п'ять осіб отримали поранення, передає Daily Sabah.
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Дві ракети, запущені з Афріна в Сирії, поцілили в ресторан і будинок на півдні Кіліса в четвер.
Ракета впала на історичну будівлю, в якій розташований ресторан, на головній вулиці міста Джумхурієт, а інша - на будинок.
Губернатор Кіліса Мехмет Текінарслан заявив, що п'ять людей отримали поранення у результаті атаки, їх життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, турецька операція «Оливкова гілка» з очищення сирійського району Афрін від терористів почалася о 17:00 20 січня.