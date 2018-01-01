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    Сирійські ракети поцілили в будинок і ресторан у Туреччині

    П'ятеро людей отримали поранення у результаті атаки
    Дві ракети, випущені з території Сирії, як зазначено, курдськими «Загонами народної самооборони», поцілили в ресторан і будинок в Туреччині, щонайменше п'ять осіб отримали поранення, передає Daily Sabah. [READ_MORE] Дві ракети, запущені з Афріна в Сирії, поцілили в ресторан і будинок на півдні Кіліса в четвер. Ракета впала на
    • Сьогодні, 08:54
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    П'ятеро людей отримали поранення у результаті атаки

    Дві ракети, випущені з території Сирії, як зазначено, курдськими «Загонами народної самооборони», поцілили в ресторан і будинок в Туреччині, щонайменше п'ять осіб отримали поранення, передає Daily Sabah.

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    Дві ракети, запущені з Афріна в Сирії, поцілили в ресторан і будинок на півдні Кіліса в четвер.

    Ракета впала на історичну будівлю, в якій розташований ресторан, на головній вулиці міста Джумхурієт, а інша - на будинок.

    Губернатор Кіліса Мехмет Текінарслан заявив, що п'ять людей отримали поранення у результаті атаки, їх життю нічого не загрожує.

    Нагадаємо, турецька операція «Оливкова гілка» з очищення сирійського району Афрін від терористів почалася о 17:00 20 січня.

     

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