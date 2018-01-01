Сирійські ракети поцілили в будинок і ресторан у Туреччині

П'ятеро людей отримали поранення у результаті атаки

Дві ракети, випущені з території Сирії, як зазначено, курдськими «Загонами народної самооборони», поцілили в ресторан і будинок в Туреччині, щонайменше п'ять осіб отримали поранення, передає Daily Sabah. [READ_MORE] Дві ракети, запущені з Афріна в Сирії, поцілили в ресторан і будинок на півдні Кіліса в четвер. Ракета впала на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятеро людей отримали поранення у результаті атаки

Дві ракети, випущені з території Сирії, як зазначено, курдськими «Загонами народної самооборони», поцілили в ресторан і будинок в Туреччині, щонайменше п'ять осіб отримали поранення, передає Daily Sabah.

Дві ракети, запущені з Афріна в Сирії, поцілили в ресторан і будинок на півдні Кіліса в четвер.

Ракета впала на історичну будівлю, в якій розташований ресторан, на головній вулиці міста Джумхурієт, а інша - на будинок.

Губернатор Кіліса Мехмет Текінарслан заявив, що п'ять людей отримали поранення у результаті атаки, їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, турецька операція «Оливкова гілка» з очищення сирійського району Афрін від терористів почалася о 17:00 20 січня.