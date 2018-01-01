У США не виключають військових дій у випадку нових хімічних атак у Сирії

США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова до військових дій проти сирійських урядових сил у разі необхідності, щоб запобігти використанню хімічної зброї, заявили 1 лютого американські високопосадовці, які побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю і нові засоби



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Діти, які постраждали від хімічної атаки в Хан-Шейхуні, Сирія, 4 квітня 2017 року

США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова до військових дій проти сирійських урядових сил у разі необхідності, щоб запобігти використанню хімічної зброї, заявили 1 лютого американські високопосадовці, які побажали залишитися анонімними.

За їхніми словами, США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю і нові засоби для її застосування.

Чиновники заявили, що режим сирійського президента Башара Асада продовжує періодично застосовувати отруйні речовини в невеликих обсягах.

За їхніми словами, в разі, якщо міжнародна спільнота не діятиме швидко і не посилить тиск на Асада, сирійська хімічна зброя може поширитися за межі Сирії, можливо, навіть до США.

За даними комісії ООН для розслідувань щодо Сирії, від початку конфлікту в цій країні 2011 року нараховано 33 випадки застосування хімічної зброї, і 27 із цих нападів здійснили саме сирійські урядові війська.