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Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ

glavcom.ua
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ
Загальний залп ворожих кораблів – 96 ракет
фото з відкритих джерел

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 25 грудня на бойовому чергуванні у країни-агресорки перебувають 23 ворожих кораблі. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

Дані щодо кораблів і кількості ракет на них:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 13 ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 24 ракети;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля;
  • в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ фото 1

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 33 судна, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 29 суден, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - зазначили у ВМС ЗСУ.

Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило, що 24 грудня ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох. 

Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна ракета

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