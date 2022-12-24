ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря

Українські військові закликають громадян не нехтувати сигналами тривоги

У суботу ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох. Про це повідомило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

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За даними командування «Південь», на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 «Калібрів».

«Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – зазначають військові.

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Разом з тим керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, про що свідчить виведення Росією в Чорне море додаткового корабля-носія крилатих ракет «Калібр». Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

«Наразі корабельне угруповання збільшилось. У Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії, вони споряджені ракетами. Це, в принципі, може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш Верховний Головнокомандувач. А також, може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України. В будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги – це сигнал обов’язкового виконання», – акцентувала Гуменюк.

Гуменюк додала, що окупанти можуть атакувати Україну саме у святкові дати.

«Немає такої прямої залежності, коли вивели і коли стартували ракети. Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в Чорному морі. По-перше, зважаючи на погоду, було штормове попередження, вони укривались у пунктах базування. Після того, як море заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об’єктах напередодні свят», – пояснила Гуменюк.

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Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.