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Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
Генштаб

ЗСУ приземлили ворожі безпілотники

Сили територіальної оборони ЗСУ вразили іранські дрони, що намагалися атакувати українські зенітно-ракетні системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Нещодавно мобільна вогнева група одного з підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ візуально виявила та уразила ударні безпілотні літальні апарати «Ланцет-3», що намагалися атакувати наші зенітно-ракетні системи», – йдеться в повідомленні.

Максимальна швидкість дрона-камікадзе останньої модифікації («Ланцет-3») становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки на ціль. Дальність дії – 40-50 км. Сам БПЛА важить близько 12 кг, з яких бойова частина (осколково-фугасна) – до 5 кг. Такий апарат може бути в повітрі майже годину.
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ фото 1
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ фото 2
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ фото 3

Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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