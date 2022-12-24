Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
ЗСУ приземлили ворожі безпілотники
Сили територіальної оборони ЗСУ вразили іранські дрони, що намагалися атакувати українські зенітно-ракетні системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Нещодавно мобільна вогнева група одного з підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ візуально виявила та уразила ударні безпілотні літальні апарати «Ланцет-3», що намагалися атакувати наші зенітно-ракетні системи», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.
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