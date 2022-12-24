Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Сумарно у Чорному морі ворог тримає напоготові 24 ракети типу «Калібр»

Росія вивела ще один ракетоносій у Чорне море. Про це повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Зранку було зафіксовано три ракетносії, один з яких підводний. До вечора доєднався ще один ракетоносій, підводний. Загальний залп на зараз складає 24 ракети типу «Калібр», – сказала Гуменюк.

Таким чином, у Чорному морі перебуває 14 одиниць корабельного угруповання противника.

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Моніторингові групи повідомляють, що попередньо у море виведена підводна лодка класу «Варшав’янка».

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла.

Також під час вчорашнього вечірнього звернення президент попередив українців про можливі ракетні удари.