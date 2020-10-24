Смертність при Covid-19 прискорилася під час другої хвилі, – вчені



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Смертність при Covid-19 прискорилася під час другої хвилі

Вчені також підтвердили, що вірус може мутувати і стати більш заразним

Пацієнти з тяжкою формою Covid-19 під час другої хвилі епідемії вмирають удвічі швидше, ніж в першу.

Це з'ясували британські вчені на основі даних понад 76 тисяч хворих у Великобританії, пише The Daily Mail з посиланням на Наукову консультативну групу з надзвичайних ситуацій (SAGE).

За даними дослідників, з початку пандемії і до серпня смерть пацієнта в середньому наступала через 13 днів після появи перших симптомів коронавірусу. Зараз цей термін скоротився до одного тижня.

Імовірно, така негативна динаміка пов'язана з тим, що гинуть переважно люди зі слабким імунітетом.

Все більше пацієнтів вдається врятувати завдяки вдосконаленню лікування інфекції.

Вчені також підтвердили, що вірус може мутувати і стати більш заразним. При цьому можливі мутації не повинні відбитися на важкості перебігу хвороби.

До слова, в Україні смертність від коронавірусу становить 2%, або навіть менше, а до летального результату заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від Covid-19.