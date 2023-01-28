Снігова буря спричинила транспортний колапс у Румунії, сотні авто опинилися у пастці

Найбільше проблем у повітах Вранча та Бузеу

У суботу, 28 січня, сильний сніг і хуртовини паралізували рух транспорту на половині території Румунії. Порушено не лише автомобільне та авіасполучення, але й залізничне. Час затримки поїздів становить не менш ніж 190 хвилин. Про це повідомляє місцеве видання Digi24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільше проблем у повітах Вранча та Бузеу.

7 фото На весь екран













У кілометрових чергах серед заторів стоять сотні людей, більшість із них ще з вчорашнього вечора. Водії чекають на приїзд рятувальників, щоб розчистити снігові замети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом люди залишають на дорозі свої авта, а пасажири виходять з автобусів і рятуються зі снігової пастки пішки. Відповідні відео публікують в соцмережах.

У повіті Вранча запровадили режим підвищеної готовності через снігову бурю. Місцева влада скликала національний комітет з надзвичайних ситуацій.

На боротьбу зі снігопадом у повіті Бузеу залучили Національну армію. Антикризові штаби створюються просто на заблокованих трасах.