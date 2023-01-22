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Польщу завалило снігом, є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Польщу завалило снігом, є загиблі
Польські рятувальники прибирали повалені дерева зі шляхів
фото: KGPSP/Twitter

У країні затримки поїздів, а рятувальники здійснили понад 2600 виїздів

Польщу спіткала негода. У країні зафіксовано аномальні снігопади. Через велику кількості опадів є жертви. Як повідомляє Еuronews, через негоду на дорогах загинуло 2 людей. У той же час 300 тисяч поляків залишилися без електрики.

У країні затримки поїздів, а рятувальники здійснили понад 2600 виїздів.

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При цьому дуже часто ремонтним бригадам важко дістатися місця аварії через стан транспортних шляхів. Найбільш критична ситуація – у Малопольському, Підкарпатському та Люблінському воєводствах.

Так, підкарпатські вогнеборці 21 січня 650 разів виїжджали на ліквідацію наслідків інтенсивного снігопаду. Вони прибирали зламані гілки та дерева, які впали на вулиці, тротуари та лінії електропередач.

Нагадаємо, напередодні на території Закарпаття ліквідували наслідки негоди. Через сильні та тривалі опади сталися підтоплення 13 підвальних приміщень у житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

 

Теги: Закарпаття рятувальники негода

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