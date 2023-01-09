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Маленькі кияни на снігу написали Путіну велетенське послання (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Маленькі кияни на снігу написали Путіну велетенське послання (відео)
скріншот з відео

Не всі дорослі розділяють дитячі почуття

«Путін лох, об’ївся блох». Велетенський напис такого змісту з’явився у дворі одного зі столичних житлових комплексів. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

«А от і герої нинішнього фото з нашого ЖК з візерунками на снігу. Знайшлися і такі сусіди, які закликають прибрати, щоб не накликати біду) Заодно можна на наших будинках замалювати візерунки з вишиванок, на кожному такі є, щоб росіян не дратувати. П.с. Відео знімала не я», – написала журналістка «Громадського» Мар’яна П’єцух.

До слова, у знеструмленому Києві вчителька провела онлайн-урок на морозній вулиці, сидячи під супермаркетом, де хоч трохи ловить інтернет. Зворушливе відео опублікували в мережі.

До слова, пес Патрон, собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер’єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій став героєм однойменного анімаційного серіалу. Метою мультфільму є підвищення обізнаності дітей щодо мінної небезпеки. Прем’єра першого епізоду відбулася 7 січня 2023 року.

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Теги: війна росія Київ енергетика

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